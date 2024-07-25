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Учебный корабль "Ла Суммам" ВМС Алжира прибыл в Петербург

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Учебный корабль "Ла Суммам" Военно-морских сил Алжира прибыл в Петербург, сообщается в телеграм-канале городского комитета по внешним связям.

"Состоялась протокольная встреча учебного корабля "Ла Суммам" ВМС Алжирской народно-демократической республики. Во встрече принял участие советник председателя Комитета по внешним связям Александр Анпилогов, представители командования Балтийского флота и военный атташе Алжира Буалаг Самир", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во вторник, 23 июля, в Петербург прибыл эсминец ВМС КНР "Цзяо Цзуо". В среду, 24 июля, для участия в Дне ВМФ в город прибыла делегация Кубы во главе с командующим ВМС республики Луисом Рейесом Лопесом.

Военно-морской парад пройдет 28 июля в Петербурге в День Военно-морского флота. Традиция проводить в День ВМФ военно-морской парад в Санкт-Петербурге восстановлена указом президента России в 2017 году.

Петербург Алжир
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