Фрегат "Адмирал Горшков" покинул порт Алжира

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" вышел из алжирского порта Оран, сообщает пресс-служба флота во вторник.

"Сегодня фрегат Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", выполняющий задачи дальнего похода, завершил деловой заход в порт Оран Алжирской Народной Демократической Республики. Вместе с фрегатом алжирский порт покидает средний морской танкер "Академик Пашин", - говорится в сообщении.

По данным флота, за время пребывания в порту Оран на борту российского фрегата побывала делегация командования Западным военно-морским районом ВМС Алжира.

Также во время визита в Алжир экипажи кораблей отметили День ВМФ России и шестую годовщину со дня подъема Андреевского флага на фрегате, сообщает пресс-служба.

Дальний поход фрегата "Адмирал Горшков" начался 17 мая. За это время корабль преодолел более 13 тыс. морских миль, совершил заходы в кубинский порт Гавана и в порт Ла-Гуайра Венесуэлы, сообщает пресс-служба.

"Адмирал Горшков" – современный многоцелевой корабль. По официальным данным, он вооружен гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (Реутовское НПО машиностроения, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Также среди основного ударного вооружения фрегата – крылатые ракеты "Калибр" (концерн "Алмаз-Антей").