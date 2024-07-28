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Израиль нанес авиационные и ракетные удары по ряду населенных пунктов Ливана

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В ответ на ракетный удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на контролируемых израильской стороной Голанских высотах израильские ВВС атаковали населенные пункты на юге Ливана, сообщают ливанские СМИ.

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В сообщениях утверждается, что удары были нанесены по окраинам городов Аббасия и Бурдж аш-Шамали, по городам Хиам и Кфар-Кила, управляемая ракета была выпущена по городу Тайр-Харфа.

СМИ отмечают, что пока эти сообщения никак не комментировала Армия обороны Израиля.

В то же время, как сообщалось ранее, в правительстве Израиля пообещали дать военный ответ на ракетный удар по Мадждаль-Шамсу.

The Times of Israel приводит словам израильского министра обороны Йоава Галанта, который пообещал, что "мы нанесем сильный удар по врагу".

В свою очередь, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что его страна "не будет молча за этим наблюдать".

В субботу сообщалось, что Мадждаль-Шамс подвергся удару: ракета разорвалась на футбольном поле. Погибли минимум 12 детей от 10 до 12 лет.

Израильская армия обвинила в обстреле ливанскую группировку "Хезболла". Однако в самой "Хезболле" заверили, что не имеют отношения к инциденту.

Хроника 07 октября 2023 года – 28 июля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль Ливан Хезболла
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