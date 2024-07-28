Лавров предупредил о рисках появления ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: AP/TASS

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Появление ядерного оружия в Юго-Восточной Азии увеличит риски безопасности для региона, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В нас видят балансирующий и стабилизирующий фактор с точки зрения противодействия слишком нахрапистым действиям нерегиональных держав во главе с США, которые действительно продвигают туда свою военную инфраструктуру, включая стратегическое вооружение. Привносят в милитаризацию Юго-Восточной Азии и АТР уже и элементы ядерного сдерживания, в частности в рамках проекта AUKUS, где атомные подводные лодки будут поставляться с технологиями, которые должны стоять под контролем МАГАТЭ", - сказал он на пресс-конференции в Куала-Лумпуре, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить о том, что сотрудничество России и Азии поможет сохранить региону свою суверенность.

"Между США и Южной Кореей заключено соглашение о совместном ядерном сдерживании, так что здесь достаточно много рисков появляется", - подчеркнул Лавров.

Он отметил, что "в НАТО американцы давно уже раздали свое ядерное оружие пяти партнерам": "Называют они все это совместной ядерной миссией, в рамках которой неядерные государства имеют возможность своих военнослужащих тренировать, применять и доставлять ядерное оружие".

"И если этот печальный и достаточно рискованный опыт будет привнесен еще и в Юго-Восточную Азию, думаю, что лучше от этого никому не станет; рисков станет больше", - подчеркнул Лавров.