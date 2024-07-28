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Лавров проводит переговоры в Куала-Лумпуре с главой МИД Малайзии Хасаном

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Малайзии Сергей Лавров и Мохамад Хасан проводят переговоры в Куала-Лумпуре.

Перед началом встречи Лавров оставил запись в книге почетных гостей.

"На русском и на английском", - сказал российский министр.

В начале встречи Хасан спросил Лаврова, бывал ли он ранее в Малайзии.

"Нет, это не первый раз. Я был в Малайзии, но очень давно. Наверное, около 10 лет назад", - ответил глава МИД РФ.

Лавров в свою очередь напомнил Хасану об имеющемся у него приглашении посетить Россию, которое они "обсуждали вчера и позавчера".

После переговоров министры иностранных дел обменялись нотами об установлении сотрудничества между Дипакадемией МИД России и Институтом дипломатии и международных отношений МИД Малайзии.

Кроме того, Лавров и Хасан обменялись подарками: глава МИД Малайзии подарил российскому коллеге металлическую композицию с изображением национального цветка страны. В свою очередь Лавров подарил коллеге гравюру с изображением министерства иностранных дел РФ.

Сергей Лавров МИД РФ Мохамад Хасан Малайзия
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