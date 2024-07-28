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Лавров заявил, что переговоры в Малайзии прошли содержательно

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал содержательными свои переговоры в Малайзии, стороны сконцентрируются на увеличении взаимной торговли.

"Прошли переговоры содержательно, в конструктивном ключе. Рассмотрели весь спектр нашего двустороннего взаимодействия, оно имеет хорошие темпы, развивается в самых разных областях", - сказал он на пресс-конференции в Куала-Лумпуре по итогам переговоров с главой МИД и премьер-министром страны.

"Мы говорили о необходимости сконцентрироваться сейчас на повышении взаимной торговли, в последние пару лет она немножко сдала", - подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что этом году состоится третье заседание совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Малайзия выразила заинтересованность в укреплении контактов с БРИКС, мы этот интерес активно поддерживаем; будем в качестве председателя способствовать продвижению заинтересованности", - сказал Лавров.

Сергей Лавров Малайзия МИД РФ
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