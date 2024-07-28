Малайзия заявила о желании присоединиться к БРИКС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Малайзия подала заявку на присоединение к группе БРИКС, сообщает индонезийское агентство Bernama.

"Малайзия направила официальный запрос председательствующей в БРИКС России на вступление в организацию или на участие в ней на правах стратегического партнера", - приводит в воскресенье агентство слова премьер-министра страны Анвара Ибрагима.

По словам главы малазийского правительства, этот вопрос был основной темой его встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре.

Агентство напоминает, что намерение присоединиться к БРИКС малазийское руководство выразило президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве в середине июня.