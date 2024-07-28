В Венесуэле стартовали выборы президента

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Избирательные участки открылись в 06:00 местного времени (13:00 мск) в Венесуэле, где в воскресенье проходят президентские выборы.

Избирательные участки закроются в 22:00 местного времени (01:00 мск в понедельник).

Представитель национального избирательного совета Венесуэлы Айме Ногаль сообщила венесуэльским журналистам, что все 30 тыс. избирательных участков в стране полностью готовы принять избирателей.

Право голоса в Венесуэле имеют более 21 млн граждан страны, по мнению наблюдателей, принять участие в голосовании намерены около 17 млн. Еще 69 тыс. венесуэльцев смогут проголосовать за границей.

Президента страны избирают на шестилетний срок, который будет отсчитываться с 10 января 2025 года.

В выборах участвуют десять кандидатов, в том числе и действующий президент страны социалист Николас Мадуро, который находится у власти с 2013 года и баллотируется на третий срок подряд. Его основным конкурентом наблюдатели называют бывшего дипломата Эдмундо Гонсалеса Уррутию, которого поддержал оппозиционный альянс "Единая демократическая платформа".