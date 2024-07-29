Избирательный совет Венесуэлы заявил о победе Мадуро на выборах президента

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро одерживает победу на президентских выборах, которые состоялись в стране в воскресенье, заявил в ночь на понедельник председатель Национального избирательного совета Элвис Аморосо.

"На основании подсчета 80% бюллетеней Николас Мадуро получает 51,20% голосов избирателей, Эдмундо Гонсалес Уррутиа - 44,2%", - сообщил он на брифинге, который транслировался по национальному телевидению.

Явка избирателей составила 59%.

Аморосо отметил, что объявление первых результатов выборов задержалось из-за хакерской атаки на систему передачи данных. Расследованием займется прокуратура страны.