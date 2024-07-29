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США предостерегли Израиль от нанесения ударов по "Хезболле" в Бейруте

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена предупредила Израиль, что, если он нанесет удар по объектам "Хезболлы" в Бейруте в ответ на удар по Голанским высотам, это приведет к еще большей эскалации конфликта между сторонами, сообщает Axios со ссылкой на израильского и американского чиновников.

В субботу старший советник президента Байдена Амос Хохштейн в разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом заявил, что Израиль имеет право защищаться от "Хезболлы", но должен избегать тотальной эскалации и свести к минимуму жертвы среди гражданского населения, сообщил израильский чиновник.

По его словам, Хохштейн выразил обеспокоенность тем, что, если израильская армия нанесет удар по Бейруту, "Хезболла" ответит запуском ракет дальнего радиуса действия по Израилю, что, вероятно, приведет к еще большей эскалации.

"Мы определенно считаем, что удар ЦАХАЛ по Бейруту является потенциальной "красной линией" для "Хезболлы", - заявил, в свою очередь, американский чиновник.

В публикации отмечается, что американские и израильские официальные лица сходятся во мнении, что полномасштабная война между Израилем и "Хезболлой" приведет к огромным разрушениям с обеих сторон, а также может спровоцировать региональную войну.

Кроме того, эскалация конфликта между Израилем и "Хезболлой", скорее всего, приведет к замораживанию переговоров по освобождению заложников в Газе и соглашению о прекращении огня, заявили израильские официальные лица.

В субботу, 27 июля, не менее десяти человек погибли в результате ракетного обстрела населенного пункта Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах. Еще несколько десятков человек получили ранения. Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое. Среди погибших и пострадавших есть дети.

В Армии обороны Израиля сообщили, что в Мадждаль-Шамсе на футбольном поле разорвалась ракета. Согласно израильской версии, обстрел осуществила ливанская группировка "Хезболла".

В правительстве Израиля пообещали дать военный ответ на обстрел деревни на Голанских высотах. "Мы нанесем сильный удар по врагу", - заявил израильский министр обороны Йоав Галант. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя произошедшее, сказал, что его страна "не будет молча за этим наблюдать".

Движение "Хезболла" и высокопоставленные представители властей Ливана заявили о непричастности к обстрелу Мадждаль-Шамса, сообщало информагентство "Мехр".

Биньямин Нетаньяху Джо Байден Хезболла ЦАХАЛ США
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