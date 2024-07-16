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В ЦАХАЛ полагают, что операция в секторе Газа движется к концу

В ЦАХАЛ полагают, что операция в секторе Газа движется к концу
Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полагают, что группировке ХАМАС все сложнее оказывать сопротивление, и что операция в секторе Газа движется к концу, сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на источники.

"Война против ХАМАС в Газе не будет длиться неопределенный срок (...) По словам источников, независимо от перспектив сделки по заложникам, операции низкой интенсивности будут идти еще долгое время, но конец кампании уже просматривается, а военные видят, что ХАМАС все труднее оказывать сопротивление", - информирует издание.

Согласно оценкам ЦАХАЛ, силам ХАМАС после девяти месяцев боев в Газе трудно находиться в подземных туннелях, они выходят на поверхность и прячутся среди мирных жителей. Военные отметили, что за последние недели нанесли более 50 ударов по позициям ХАМАС, спрятанным в школах, больницах и в других гражданских объектах. Кроме того, группировка сталкивается с нехваткой оружия: ЦАХАЛ получила в свое распоряжение документы батальона "Шеджайя", где говорится о дефиците ручных противотанковых гранатометов, штурмовых винтовок и взрывчатки, о потерях двух третей бойцов.

Также в ЦАХАЛ считают, что основные мощности по производству реактивных снарядов ХАМАС уничтожены, хотя группировка еще может осуществлять ракетные атаки на Израиль, в том числе на Тель-Авив и Иерусалим, и до сих пор способна производить некоторое оружие в меньших, чем ранее, количествах.

За последние две недели, по данным израильской стороны, ХАМАС потеряла еще 1 тыс. бойцов. Общие потери группировки убитыми и пленными оценивают в 14 тыс. человек, включая половину командного состава военного крыли ХАМАС. Ряд командиров до сих пор живы, в том числе бригад в Рафахе и городе Газа; уцелели и лица, ответственные за разведку, производство, организацию боевых операций. Однако в ЦАХАЛ все больше склоняются к мнению, что в минувшую субботу все же удалось ликвидировать главу военного крыла ХАМАС Мухаммада Дейфа, когда он прибыл на объект, где укрывался командир бригады "Хан-Юнис" Рафа Саламе - сам он погиб в ходе того удара.

Вместе с тем, военные считают, что у них уйдут недели на поиск всех туннелей, соединяющих сектор Газа и Египет, по которым контрабандой поступает оружие. Пока войска обнаружили 25 туннелей. Многие из подземных путей, найденных в Филадельфийском коридоре и у КПП "Рафах", идут вглубь города Рафах, пролегают под сильно заминированной застройкой, усложняя работу по уничтожению туннелей. ЦАХАЛ концентрирует усилия на поиске подземных центров оперативного управления, производственных площадок и узлов связи, а также на туннелях, выходящих к границе Израиля, и на перекрестках коммуникаций, соединяющих различные уровни подземной инфраструктуры ХАМАС.

Между тем, по информации The Times of Israel, интенсивная фаза операции в Рафахе подходит к концу, четыре размещенных тут батальона ХАМАС понесли существенный урон. Во вторник военные сообщали, что их истребители уничтожили пятерых бойцов ХАМАС, которые укрывались в управляемой ООН школе в Нусейрате. Также с беспилотника провели атаку на двух бойцов движения "Хезболла", которые укрывались в деревне Мансури на юге Ливана.

В свою очередь премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС оказалась под все растущим давлением, и что усилия в этом направлении надо наращивать еще больше с целью добиться целей израильской военной кампании и возвратить заложников. Он пообещал продолжать противодействие Ирану и союзным ему силам в регионе.

Тем временем The Jerusalem Post передает со ссылкой на источники, что Нетаньяху мешает заключению какого-либо соглашения с ХАМАС о прекращении огня и об освобождении заложников. По данным издания, премьер подвергается давлению министра, курирующего израильскую нацбезопасность, Итамара Бен Гвира, влияние которого способно привести к падению правительства Нетаньяху.

Источники утверждают, что ранее ХАМАС пошла на серьезные уступки, однако затем Нетаньяху выдвинул еще два значимых требования: об отказе Израиля уйти из Филадельфийского коридора и о запрете вооруженным бойцам ХАМАС возвращаться на север Газы. При этом, уточнили источники, Израиль ранее договорился с Египтом об использовании наземных и подземных датчиков у границы, которые помешают ХАМАС получать оружие и перевооружиться; и о том, что при отходе из пограничной зоны в секторе Газа военные Израиля передают контроль над территорией военным Египта, и возможно, ОАЭ.

Тем не менее, пояснили источники, несмотря на последние шаги Нетаньяху, все участники переговоров прилагают усилия для достижения результатов. Кроме того, возможная гибель Дейфа не заставила ХАМАС отказаться от переговорного процесса.

Хроника 07 октября 2023 года – 16 июля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа
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