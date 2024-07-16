В ЦАХАЛ полагают, что операция в секторе Газа движется к концу

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полагают, что группировке ХАМАС все сложнее оказывать сопротивление, и что операция в секторе Газа движется к концу, сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на источники.

"Война против ХАМАС в Газе не будет длиться неопределенный срок (...) По словам источников, независимо от перспектив сделки по заложникам, операции низкой интенсивности будут идти еще долгое время, но конец кампании уже просматривается, а военные видят, что ХАМАС все труднее оказывать сопротивление", - информирует издание.

Согласно оценкам ЦАХАЛ, силам ХАМАС после девяти месяцев боев в Газе трудно находиться в подземных туннелях, они выходят на поверхность и прячутся среди мирных жителей. Военные отметили, что за последние недели нанесли более 50 ударов по позициям ХАМАС, спрятанным в школах, больницах и в других гражданских объектах. Кроме того, группировка сталкивается с нехваткой оружия: ЦАХАЛ получила в свое распоряжение документы батальона "Шеджайя", где говорится о дефиците ручных противотанковых гранатометов, штурмовых винтовок и взрывчатки, о потерях двух третей бойцов.

Также в ЦАХАЛ считают, что основные мощности по производству реактивных снарядов ХАМАС уничтожены, хотя группировка еще может осуществлять ракетные атаки на Израиль, в том числе на Тель-Авив и Иерусалим, и до сих пор способна производить некоторое оружие в меньших, чем ранее, количествах.

За последние две недели, по данным израильской стороны, ХАМАС потеряла еще 1 тыс. бойцов. Общие потери группировки убитыми и пленными оценивают в 14 тыс. человек, включая половину командного состава военного крыли ХАМАС. Ряд командиров до сих пор живы, в том числе бригад в Рафахе и городе Газа; уцелели и лица, ответственные за разведку, производство, организацию боевых операций. Однако в ЦАХАЛ все больше склоняются к мнению, что в минувшую субботу все же удалось ликвидировать главу военного крыла ХАМАС Мухаммада Дейфа, когда он прибыл на объект, где укрывался командир бригады "Хан-Юнис" Рафа Саламе - сам он погиб в ходе того удара.

Вместе с тем, военные считают, что у них уйдут недели на поиск всех туннелей, соединяющих сектор Газа и Египет, по которым контрабандой поступает оружие. Пока войска обнаружили 25 туннелей. Многие из подземных путей, найденных в Филадельфийском коридоре и у КПП "Рафах", идут вглубь города Рафах, пролегают под сильно заминированной застройкой, усложняя работу по уничтожению туннелей. ЦАХАЛ концентрирует усилия на поиске подземных центров оперативного управления, производственных площадок и узлов связи, а также на туннелях, выходящих к границе Израиля, и на перекрестках коммуникаций, соединяющих различные уровни подземной инфраструктуры ХАМАС.

Между тем, по информации The Times of Israel, интенсивная фаза операции в Рафахе подходит к концу, четыре размещенных тут батальона ХАМАС понесли существенный урон. Во вторник военные сообщали, что их истребители уничтожили пятерых бойцов ХАМАС, которые укрывались в управляемой ООН школе в Нусейрате. Также с беспилотника провели атаку на двух бойцов движения "Хезболла", которые укрывались в деревне Мансури на юге Ливана.

В свою очередь премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС оказалась под все растущим давлением, и что усилия в этом направлении надо наращивать еще больше с целью добиться целей израильской военной кампании и возвратить заложников. Он пообещал продолжать противодействие Ирану и союзным ему силам в регионе.

Тем временем The Jerusalem Post передает со ссылкой на источники, что Нетаньяху мешает заключению какого-либо соглашения с ХАМАС о прекращении огня и об освобождении заложников. По данным издания, премьер подвергается давлению министра, курирующего израильскую нацбезопасность, Итамара Бен Гвира, влияние которого способно привести к падению правительства Нетаньяху.

Источники утверждают, что ранее ХАМАС пошла на серьезные уступки, однако затем Нетаньяху выдвинул еще два значимых требования: об отказе Израиля уйти из Филадельфийского коридора и о запрете вооруженным бойцам ХАМАС возвращаться на север Газы. При этом, уточнили источники, Израиль ранее договорился с Египтом об использовании наземных и подземных датчиков у границы, которые помешают ХАМАС получать оружие и перевооружиться; и о том, что при отходе из пограничной зоны в секторе Газа военные Израиля передают контроль над территорией военным Египта, и возможно, ОАЭ.

Тем не менее, пояснили источники, несмотря на последние шаги Нетаньяху, все участники переговоров прилагают усилия для достижения результатов. Кроме того, возможная гибель Дейфа не заставила ХАМАС отказаться от переговорного процесса.