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Американские сенаторы выступили за отмену ограничений для Киева на поставляемые США вооружения

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм, посетившие Украину и встретившиеся с украинским президентом Владимиром Зеленским, призвали администрацию США снять ограничения на использование Киевом поставляемых Вашингтоном вооружений.

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"Выслушав президента Зеленского, мы призываем администрацию Байдена снять ограничения на поставляемое Соединенными Штатами оружие, чтобы Украина могла более эффективно наносить удары", - говорится в совместном заявлении сенаторов по итогам визита.

Они также поддержали просьбу Зеленского привлечь отставных пилотов стран НАТО для полетов на истребителях F-16 на Украине.

"Мы поддерживаем эти усилия. Украина уже размещает подразделения борцов за свободу на земле, и эти добровольческие силы должны быть воспроизведены в воздухе", - заявили Блюменталь и Грэм.

Вашингтон Линдси Грэм НАТО Киев
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