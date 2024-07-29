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Британские консерваторы объявили кандидатов в лидеры партии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Председатель комитета по выборам Консервативной партии Великобритании Боб Блэкман в понедельник назвал имена кандидатов, которые заручились поддержкой достаточного количества членов парламента, чтобы баллотироваться на пост главы партии, сообщает Sky News.

"Блэкман подтвердил, что шесть кандидатов предоставили соответствующие документы", - информирует издание.

Кандидатами стали бывший глава МИД и МВД королевства Джеймс Клеверли, бывший младший министр по вопросам безопасности Том Тугендхат, Роберт Дженрик, который занимал министерские посты в правительствах Бориса Джонсона и Риши Сунака, бывший министр труда и пенсий Мел Страйд, экс-глава МВД Прити Пател и бывшая глава министерства предпринимательства и торговли Кеми Баденох.

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Теперь кандидаты могут проводить предвыборные кампании по всей стране, чтобы убедить членов партии поддержать их выдвижение на пост главы консерваторов.

Позже список кандидатов будет сокращен до четырех человек, которые выступят осенью на конференции партии. Затем список сократят до двух кандидатов. Наконец, среди членов партии пройдут выборы, и новый лидер консерваторов будет официально объявлен 2 ноября.

В июле в Великобритании прошли парламентские выборы, по результатам которых консерваторы потерпели поражение: Лейбористская партия получила 411 из 650 мест в парламенте, консерваторам удалось обеспечить себе всего 121 место. После этого бывший премьер страны Риши Сунак объявил, что покинет пост лидера Консервативной партии, как только ему будет найдена замена.

Консерваторы были у власти в Великобритании с 2010 года.

Великобритания Прити Пател Том Тугендхат Роберт Дженрик Мел Страйд Кеми Баденох Джеймс Клеверли
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