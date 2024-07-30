Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ попросил о помиловании

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Гражданин Германии Рико Кригер, которому в Белоруссии вынесли смертный приговор по делу о терроризме и наемничестве, подал прошение о помиловании, сообщил близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"В кабинете Первого только что обсудили дело Рико Кригера - гражданина Германии, приговоренного к исключительной мере наказания. Он обратился с прошением о помиловании, - говорится в сообщении. - Президент пригласил людей, погруженных в процесс, услышать подробности, мнения, "посоветоваться"".

"Пул Первого" затем сообщил, что президент Александр Лукашенко запросил информацию о деле Кригера. Затем в телеграм-канале вышло интервью с адвокатом Кригера Владимир Горбач, который сообщил, что президент выслушал все стороны, в том числе защиту. Юрист выразил надежду, что будет совершен акт гуманизма.

Ранее в июле сообщалось, что Кригер не стал обжаловать приговор по своему делу, и тот вступил в силу.

О смертном приговоре гражданину Германии стало известно 20 июля. По версии следствия, он въехал в Белоруссию как турист в октябре 2023 года, но по заданию СБУ вел разведку и фотографировал военную технику, территорию воинской части, железнодорожные пути и погрузочно-разгрузочную платформу рядом с ж/д станцией "Озерище" под Минском. Полученные данные он отправил представителю украинской спецслужбы, полагает следствие. Также ему вменяют подрыв железнодорожных путей бомбой, которую он получил через указанный ему тайник. Его задержали после взрыва.