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Лукашенко помиловал гражданина Германии, приговоренного к смертной казни

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал гражданина Германии, приговоренного к смертной казни в Белоруссии, сообщил во вторник близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Кригера", - говорится в сообщении.

Сообщается, что решение о помиловании было принято "с учетом всех обстоятельств".

Ранее во вторник Лукашенко сообщил, что Кригер подал прошение о помиловании. Сообщалось, что в связи с этим белорусский президент "пригласил людей, погруженных в процесс, услышать подробности, мнения, посоветоваться".

Белорусские СМИ ранее сообщили, что Кригер не стал обжаловать приговор по своему делу, и тот вступил в силу.

20 июля стало известно о вынесении смертного приговора гражданину Германии. По версии следствия, въехавший в Белоруссию туристом в октябре 2023 году Кригер по заданию СБУ вел разведку и фотографировал военную технику, территорию воинской части, железнодорожные пути и погрузочно-разгрузочную платформу рядом с ж/д станцией "Озерище" под Минском. Полученные данные он отправил представителю украинской спецслужбы, считает следствие.

По его данным, от этого представителя немец получил координаты и фотографию тайника с самодельным взрывным устройством с инструкцией по его установке на железной дороге. СВУ мощностью не менее 3 кг взрывчатого вещества мужчина, согласно информации следствия, установил на железнодорожных путях указанной ж/д станции. После взрыва Кригер собирался улететь в Баку, но был задержан белорусскими спецслужбами.

Александр Лукашенко Белоруссия Германия Рико Кригер
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