Поиск

Гражданин ФРГ, которому в Белоруссии грозит высшая мера, не обжаловал приговор

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Гражданин Германии Рико Кригер, в отношении которого в Белоруссии вынесен смертный приговор по обвинению в терроризме и наемничестве, не стал обжаловать приговор, сообщило в понедельник госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

Приговор вступил в силу, говорится в сообщении.

Сообщается, что въехавший в Белоруссию туристом 2 октября 2023 г Кригер по заданию СБУ вел разведку и фотографировал военную технику, территорию одной из военных частей, а также железнодорожные пути и погрузочно-разгрузочную платформу рядом с ж/д станцией "Озерище" под Минском, полученные данные отправил представителю украинской спецслужбы.

"Оттуда же получил координаты и фото тайника с самодельным взрывным устройством с инструкцией по установке его на железной дороге", - говорится в сообщении. СВУ с "не менее 3 кг взрывчатого вещества октоген" он установил на железнодорожных путях указанной ж/д станции.

"Взрыв произошел в день установки СВУ 5 октября, ближе к полуночи. Как раз перед прибытием на станцию пассажирского поезда. 6 октября Криегер собирался улететь в Баку, но был задержан", - сообщило издание.

20 июля пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз подтвердил озвученную в СМИ со ссылкой на МИД ФРГ информацию о вынесенном смертном приговоре гражданину Германии и заявил, что находится в контакте с немецкими дипломатами.

Белоруссия ФРГ Германия Рико Кригер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Брюсселе допустили интеграцию Молдавии в ЕС по частям

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Полиция Франции будет охранять израильских спортсменов на Олимпиаде круглосуточно

Полиция Франции будет охранять израильских спортсменов на Олимпиаде круглосуточно

Отставной полицейский устроил стрельбу в доме престарелых в Хорватии

После выхода Байдена из предвыборной гонки спонсоры стали вновь жертвовать деньги демократам

После выхода Байдена из предвыборной гонки спонсоры стали вновь жертвовать деньги демократам

В британском Фарнборо открылся международный авиасалон

В британском Фарнборо открылся международный авиасалон

Песков назвал политизированным отказ Франции журналистам из РФ в праве освещать ОИ

Выделены средства на создание погранперехода между РФ и КНР на острове Большой Уссурийский

Выделены средства на создание погранперехода между РФ и КНР на острове Большой Уссурийский

Иран начал морские учения в Каспийском море с участием России

Haval возобновил производство автомобилей под Тулой после корпоративного отпуска

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });