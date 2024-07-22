Гражданин ФРГ, которому в Белоруссии грозит высшая мера, не обжаловал приговор

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Гражданин Германии Рико Кригер, в отношении которого в Белоруссии вынесен смертный приговор по обвинению в терроризме и наемничестве, не стал обжаловать приговор, сообщило в понедельник госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

Приговор вступил в силу, говорится в сообщении.

Сообщается, что въехавший в Белоруссию туристом 2 октября 2023 г Кригер по заданию СБУ вел разведку и фотографировал военную технику, территорию одной из военных частей, а также железнодорожные пути и погрузочно-разгрузочную платформу рядом с ж/д станцией "Озерище" под Минском, полученные данные отправил представителю украинской спецслужбы.

"Оттуда же получил координаты и фото тайника с самодельным взрывным устройством с инструкцией по установке его на железной дороге", - говорится в сообщении. СВУ с "не менее 3 кг взрывчатого вещества октоген" он установил на железнодорожных путях указанной ж/д станции.

"Взрыв произошел в день установки СВУ 5 октября, ближе к полуночи. Как раз перед прибытием на станцию пассажирского поезда. 6 октября Криегер собирался улететь в Баку, но был задержан", - сообщило издание.

20 июля пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз подтвердил озвученную в СМИ со ссылкой на МИД ФРГ информацию о вынесенном смертном приговоре гражданину Германии и заявил, что находится в контакте с немецкими дипломатами.