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В ХАМАС считают ответственными за убийство Хании не только Израиль, но и США

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американская сторона наряду с израильской несет ответственность за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявили в среду в этой палестинской группировке.

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"Израиль ответственен за атаку, но США также несут ответственность за нее", - приводят западные СМИ слова высокопоставленного представителя ХАМАС Тахера ан-Нуну.

Согласно другому заявлению ХАМАС, группировка не намерена после убийства руководителя политбюро прекращать свою борьбу. Это нападение только "укрепит нашу твердость и непоколебимую решимость", заверили в группировке.

Ранее сообщалось, что Хания был убит рано утром в среду в своей резиденции в Тегеране.

ХАМАС Израиль США Исмаил Хания Иран
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