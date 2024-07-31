Израильские СМИ узнали, что временным лидером ХАМАС могут назначить Халеда Машааля
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Временным лидером ХАМАС, вероятно, будет назначен Халед Машааль, который в настоящее время является одним из руководителей радикального палестинского движения за рубежом, сообщили израильские СМИ со ссылкой на палестинские источники.
По данным источников, в руководстве ХАМАС активно обсуждают преемника убитого главы политбюро движения Исмаила Хании. При этом этом Машааля называют в качестве наиболее вероятного кандидата.
Машааль будет занимать пост исполняющего обязанности председателя политбюро ХАМАС до проведения выборов руководителя группировки, которые запланированы на 2025 год.
Машааль уже возглавлял ХАМАС с 1996 по 2017 годы.
Хания был убит рано утром в среду в Тегеране, куда был приглашен на церемонию инаугурация президента Ирана Масуда Пезешкиана.
В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль.
Как пишут израильские СМИ, анализ данных из Ирана показывает, что ракета, уничтожившая главу политбюро ХАМАС, была выпущена с территории Исламской республики, а не с территории третьего государства, как утверждают иранские власти.
Хания находился в официальной гостевой резиденции Корпуса стражей исламской революции на севере иранской столицы.
В момент удара в том же здании на другом этаже находился глава другой радикальной группировки Зияд ан-Нахала, который не пострадал.