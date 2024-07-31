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Израильские СМИ узнали, что временным лидером ХАМАС могут назначить Халеда Машааля

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Временным лидером ХАМАС, вероятно, будет назначен Халед Машааль, который в настоящее время является одним из руководителей радикального палестинского движения за рубежом, сообщили израильские СМИ со ссылкой на палестинские источники.

По данным источников, в руководстве ХАМАС активно обсуждают преемника убитого главы политбюро движения Исмаила Хании. При этом этом Машааля называют в качестве наиболее вероятного кандидата.

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Машааль будет занимать пост исполняющего обязанности председателя политбюро ХАМАС до проведения выборов руководителя группировки, которые запланированы на 2025 год.

Машааль уже возглавлял ХАМАС с 1996 по 2017 годы.

Хания был убит рано утром в среду в Тегеране, куда был приглашен на церемонию инаугурация президента Ирана Масуда Пезешкиана.

В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль.

Как пишут израильские СМИ, анализ данных из Ирана показывает, что ракета, уничтожившая главу политбюро ХАМАС, была выпущена с территории Исламской республики, а не с территории третьего государства, как утверждают иранские власти.

Хания находился в официальной гостевой резиденции Корпуса стражей исламской революции на севере иранской столицы.

В момент удара в том же здании на другом этаже находился глава другой радикальной группировки Зияд ан-Нахала, который не пострадал.

Тегеран Иран Израиль ХАМАС Халед Машааль
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