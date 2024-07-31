Аятолла Хаменеи после гибели Исмаила Хании отдал приказ об ударе по Израилю

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает в среду The New York Times со ссылкой на источники.

"Три представителя иранских властей, включая двух членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), заявили, что Хаменеи отдал такой приказ на экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности вскоре после того, как иранские власти объявили, что Хания убит", - информирует издание.

Однако иранские власти пока не делали официальных заявлений на этот счет.

По словам источников газеты, иранские командиры изучают вариант с комбинированным ударом ракетами и беспилотниками, наподобие того, что Иран осуществил в минувшем апреле. Ракеты и БПЛА могут направить против военных целей вблизи Тель-Авива и Хайфы, при этом планируется избегать удары по гражданским целям.

Другой рассматриваемый вариант заключается в скоординированной атаке с территории Ирана вместе с его союзниками, в том числе из Йемена, Сирии и Ирака, для достижения максимального эффекта.

Также собеседники The New York Times заявили, что Хаменеи приказал командирам армии Ирана и КСИР подготовить планы как наступательных, так и оборонительных действий на случай разрастания конфликта и ударов Израиля и США по иранской территории.

Хания был убит рано утром в среду в Тегеране. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль. В Израиле пока не брали на себя ответственность за убийство Хании. При этом ранее в ХАМАС заявили, что американская сторона наряду с израильской несет ответственность за произошедшее.

Ранее Хаменеи заявил, что Израиль будет наказан за свои действия. "Этим поступком преступный и террористический сионистский режим сам себе подготовил почву для сурового наказания", - сказал он.