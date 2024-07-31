Прощание с главой политбюро ХАМАС пройдет в Тегеране, затем его похоронят в Дохе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В столице Ирана пройдет церемония прощания с убитым главой политбюро группировки ХАМАС Исмаилом Ханией, сообщает в среду агентство "Тасним".

По данным агентства, церемония, вероятно, пройдет 1 августа. Как передают ближневосточные СМИ, затем тело погибшего перевезут в Доху. Ожидается, что в катарской столице Ханию похоронят в пятницу, 2 августа.

Хания был убит рано утром в среду в Тегеране, где накануне прошла инаугурация нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль.