Власти Ирана пообещали жесткий ответ на убийство Исмаила Хании в Тегеране

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Иран пригрозил ответом за убийство лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, говорится в сообщении, опубликованном в среду иранской миссией при ООН.

"Ответом на это убийство, безусловно, станут спецоперации, более жесткие, и они заставят зачинщиков глубоко сожалеть", - сообщило постпредство Ирана.

Ранее сообщалось, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Хания погиб в Тегеране утром в среду в результате нападения.