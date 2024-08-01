В Израиле подтвердили гибель главы военного крыла ХАМАС в ходе удара по Газе

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Руководитель военного крыла группировки ХАМАС Мухаммед Дейф погиб во время израильского авиаудара по сектору Газа, сообщили в четверг в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израильские военные указали, что получили подтверждающие эту информацию разведданные.

13 июля ЦАХАЛ нанесла удар по району Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис. Согласно информации армии Израиля, авиаудар был нацелен на ликвидацию Дейфа. В этот момент в комплексе ХАМАС также находился командир его подразделения в Хан-Юнисе Рафа Саламе.

Ранее сообщалось, что утром 31 июля в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. В движении возложили ответственность за нападение на Израиль и США. Израиль пока не взял на себя ответственность за его смерть.