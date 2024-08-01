Поиск

В Израиле подтвердили гибель главы военного крыла ХАМАС в ходе удара по Газе

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Руководитель военного крыла группировки ХАМАС Мухаммед Дейф погиб во время израильского авиаудара по сектору Газа, сообщили в четверг в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израильские военные указали, что получили подтверждающие эту информацию разведданные.

13 июля ЦАХАЛ нанесла удар по району Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис. Согласно информации армии Израиля, авиаудар был нацелен на ликвидацию Дейфа. В этот момент в комплексе ХАМАС также находился командир его подразделения в Хан-Юнисе Рафа Саламе.

Ранее сообщалось, что утром 31 июля в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. В движении возложили ответственность за нападение на Израиль и США. Израиль пока не взял на себя ответственность за его смерть.

Хроника 07 октября 2023 года – 01 августа 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ Мухаммед Дейф сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Дипломатическое противостояние

Молдавия объявила о высылке одного из дипломатов посольства РФ в Кишиневе

Молдавия объявила о высылке одного из дипломатов посольства РФ в Кишиневе

Fox News сообщил, что осужденный в РФ Гершкович может вскоре вернуться в США

В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

Что случилось этой ночью: четверг, 1 августа

Фондовые индексы США завершили торги ростом на заявлениях Пауэлла

Фондовые индексы США завершили торги ростом на заявлениях Пауэлла

Пауэлл заявил, что Федрезерв может снизить ставку уже в сентябре

Пауэлл заявил, что Федрезерв может снизить ставку уже в сентябре
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху предупредил о "сложных днях" для Израиля

Нетаньяху предупредил о "сложных днях" для Израиля

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%

Что произошло за день: среда, 31 июля

США объявили о заморозке помощи Грузии на сумму более $95 млн

США объявили о заморозке помощи Грузии на сумму более $95 млн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });