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США сосредоточили в районе Ближнего Востока 12 боевых кораблей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - ВМС США сосредоточили в Восточном Средиземноморье и Персидском заливе 12 боевых кораблей в условиях обострения ситуации в регионе после убийства лидера палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании и командира ливанского шиитского движения "Хезболла" Фуада Шукра, пишет пишет The Washington Post со ссылкой на представителя Пентагона.

Атомный авианосец USS Theodore Roosevelt с шестью кораблями охранения находится на юге Персидского залива вблизи берегов Ирана. Корабли были перенаправлены туда из Красного моря, где они ранее противостояли ударам хуситов по торговым судам.

В Восточном Средиземноморье вблизи Израиля действует амфибийно-десантная группа ВМС США в составе универсального десантного корабля USS Wasp, на котором базируются истребители пятого поколения F-35 Lightning II, десантного транспорт-дока USS Oak Hill и десантно-вертолетного корабля-дока USS New-York. На кораблях группы размещен 24-й экспедиционный батальон морской пехоты. Его численность составляет не менее двух тысяч морпехов.

Кроме того, на востоке Средиземного моря оперативные задачи выполняют два американских ракетных эсминца.

США Пентагон Иран Средиземноморье ХАМАС Хезболла USS Theodore Roosevelt
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