США сосредоточили в районе Ближнего Востока 12 боевых кораблей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - ВМС США сосредоточили в Восточном Средиземноморье и Персидском заливе 12 боевых кораблей в условиях обострения ситуации в регионе после убийства лидера палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании и командира ливанского шиитского движения "Хезболла" Фуада Шукра, пишет пишет The Washington Post со ссылкой на представителя Пентагона.

Атомный авианосец USS Theodore Roosevelt с шестью кораблями охранения находится на юге Персидского залива вблизи берегов Ирана. Корабли были перенаправлены туда из Красного моря, где они ранее противостояли ударам хуситов по торговым судам.

В Восточном Средиземноморье вблизи Израиля действует амфибийно-десантная группа ВМС США в составе универсального десантного корабля USS Wasp, на котором базируются истребители пятого поколения F-35 Lightning II, десантного транспорт-дока USS Oak Hill и десантно-вертолетного корабля-дока USS New-York. На кораблях группы размещен 24-й экспедиционный батальон морской пехоты. Его численность составляет не менее двух тысяч морпехов.

Кроме того, на востоке Средиземного моря оперативные задачи выполняют два американских ракетных эсминца.