Израильские военные попытались ликвидировать командира военного крыла ХАМАС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - ВВС Израиля нанесли авиаудары по зданиям на юге сектора Газа, так как получили информацию, что в одном из них мог скрываться командир военного крыла ХАМАС Мухаммед Дейф, сообщает в субботу The Times of Israel.

Удары пришлись по территории между городами Хан-Юнис и Рафах. Израильская сторона пока не установила, удалось ли ликвидироваться палестинского военачальника.

Со своей стороны, палестинские власти Газы утверждают, что удары привели к гибели минимум 71 человека, а еще 289 получили ранения. Со своей стороны, в израильской армии полагают, что большинство погибших - бойцы ХАМАС.