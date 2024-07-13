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Израильские военные попытались ликвидировать командира военного крыла ХАМАС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - ВВС Израиля нанесли авиаудары по зданиям на юге сектора Газа, так как получили информацию, что в одном из них мог скрываться командир военного крыла ХАМАС Мухаммед Дейф, сообщает в субботу The Times of Israel.

Удары пришлись по территории между городами Хан-Юнис и Рафах. Израильская сторона пока не установила, удалось ли ликвидироваться палестинского военачальника.

Со своей стороны, палестинские власти Газы утверждают, что удары привели к гибели минимум 71 человека, а еще 289 получили ранения. Со своей стороны, в израильской армии полагают, что большинство погибших - бойцы ХАМАС.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 13 июля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль ХАМАС
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