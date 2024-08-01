Иран запросил экстренное заседание Организации исламского сотрудничества

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - МИД Ирана предложил созвать экстренное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне глав внешнеполитических ведомств в связи с гибелью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает в четверг агентство "Тасним".

"Гнусное убийство должно быть осуждено всеми странами", - сказал исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери в телефонном разговоре со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, объясняя необходимость созвать заседание ОИС.

Багери в четверг провел телефонные переговоры с главой МИД Катара, а также главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом ибн Фарханом Аль Саудом, отметив необходимость ответить на действия Израиля, который Иран обвинил в атаке, а также провести встречу глав МИД OИС.

Оба его коллеги осудили убийство главы политбюро ХАМАС и согласились с необходимостью проведения встречи. Также они отметили важность снижения напряженности в регионе.

Хания был убит в среду в Тегеране. В ХАМАС обвинили в нападении израильтян. Израиль пока не взял на себя ответственность за убийство Хании. При этом ранее в ХАМАС заявили, что американская сторона наряду с израильской несет ответственность за произошедшее.