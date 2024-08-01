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ЕС не одобрил внесудебную казнь лидера ХАМАСа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз считает ХАМАС террористической организацией, но не одобряет внесудебную казнь лидера этой группировки Исмаила Хании, заявил на брифинге Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы внимательно следим за развитием событий с учетом произошедшего в Тегеране вчера и предшествовавшей ночью. Могу вам только напомнить, что Евросоюз и другие партнеры внесли ХАМАС в список террористических организаций, и прокурор МУС выдал международный ордер на арест Исмаила Хании по обвинениям в различных военных преступлениях", - сказал Стано.

"Но ЕС также занимает принципиальную позицию, отвергающую внесудебные казни. Нужно уважать принципы международного уголовного права", - продолжил он.

Он отметил, что с учетом обстановки ЕС повторяет свой призыв ко всем сторонам проявлять сдержанность, чтобы избежать любой эскалации, так как никакая страна не получит пользы от такого развития на Ближнем Востоке и в более широком регионе.

Представитель Борреля также сообщил, что влияние Ирана в регионе и его контакты с группами, находящимися под этим влиянием, являются основными темами в отношениях Брюсселя с Тегераном.

"Это то, что мы обсуждаем при каждой возможности. Высокий представитель (ЕС по иностранным делам Боррель) разговаривал с (иранским) исполняющим обязанности министра иностранных дел. Они говорили о поддержке движения "Хезболла" и группировки ХАМАС. И все представляющиеся возможности используются нами, чтобы высказаться за региональную стабильность и прекращение поддержки этих организаций, порождающих нестабильность или способствующих ей", - заявил Стано.

Евросоюз Иран МУС Петер Стано ХАМАС Исмаил Хания Жозеп Боррель
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