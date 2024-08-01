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Кишинев не будет мешать поставкам газа Тирасполю по истечении контракта "Газпрома" с Киевом

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Молдавия не будет препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье после истечения контракта "Газпрома" с Украиной на транзит газа, который заканчивается 1 января 2025 года, говорится в материалах молдавского Минэнерго о подготовке страны к отопительному сезону. Материалы опубликованы на сайте ведомства для обсуждения.

Минэнерго допускает два сценария поведения российского концерна "Газпром" после истечения контракта на транзит природного газа через территорию Украины 1 января 2025 года.

"Один из сценариев предполагает, что российская сторона будет искать альтернативные маршруты для снабжения газом приднестровского региона, учитывая контрактные обязательства "Газпрома" перед компанией "Молдовагаз". В этом случае власти Республики Молдова не будут препятствовать дальнейшим поставкам природного газа АО "Молдовагаз" в ООО "Тираспольтрансгаз", - говорится в публикации.

Во втором сценарии, если "Газпром" прекратит поставки природного газа, будет рассмотрен поэтапный ввод нескольких мер по смягчению последствий этого решения, отмечают в Минэнерго. "Однако даже в случае прекращения поставок природного газа со стороны "Газпрома", министерство оценивает, что дефицита газа для потребителей правобережья не возникнет, и отключение потребителей с непрерывным режимом работы не потребуется", - отмечается в материалах.

В Минэнерго уверены, что в случае необходимости, АО "Энергоком" (молдавская госкомпания, поставляет газ "Молдовагазу" - ИФ) может обеспечить поставки необходимого количества газа защищенным/уязвимым категориям потребителей в приднестровском регионе через ООО "Тираспольтрансгаз" за соответствующую оплату стоимости закупки газа.

При этом варианте в министерстве отмечают риски по поводу способности потребителей оплачивать газ по рыночным ценам.

Также в ведомстве констатируют, что для обеспечения электроснабжения правобережья Днестра в пессимистичном сценарии потребуется увеличить импорт электроэнергии из стран ЕС и нарастить пропускную мощность на границе с Румынией.

В конце мая министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщал о неофициальной договоренности с Украиной о продолжении поставок природного газа в Приднестровье после окончания срока действия транзитного контракта с ПАО "Газпром" в конце 2024 года. По его словам, согласно предварительной договоренности, новый маршрут через Турцию является жизнеспособным вариантом для доставки российского газа в Приднестровье. Украина закрывает свою территорию для транзита российского газа с 1 января 2025 года.

Газпром Минэнерго Приднестровье Украина Кишинев АО "Энергоком" Виктор Парликов
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