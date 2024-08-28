Молдавия подготовила план действий на случай национального энергокризиса

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Минэнерго Молдавии подготовило план действий на случай исключительных ситуаций на рынке электроэнергии, план разработан в соответствии с правилами и при поддержке Евросоюза, сообщает сайт ведомства.

"План готовности к рискам на рынке электроэнергии основан на национальной, а также региональной оценке рисков, связанных с безопасностью электроснабжения. На основе выявленных сценариев возможных кризисов предусмотрены меры по предупреждению и управлению кризисными ситуациями, связанными с поставками электроэнергии", - сказано в сообщении.

В Минэнерго отмечают, что в отличие от аналогичных планов, которые составляются странами ЕС и предусматривают 31 сценарий регионального электроэнергетического кризиса, для Молдавии "был определен конкретный сценарий национального кризиса. Речь идет о перегрузке низковольтных электрических сетей, особенно в городах, из-за дефицита или перебоя поставок природного газа конечным потребителям в зимний период, за счет использования электроприборов для отопления".

Риски, предусмотренные в плане Минэнерго, разделены на несколько категорий, связанных с нехваткой топлива, сбоями на рынке электроэнергии, злонамеренными атаками, экстремальными погодными условиями, техническими сбоями, стихийными бедствиями, человеческим фактором и др.

Документ определяет роли и обязанности электроэнергетических предприятий, участников рынка электроэнергии, пользователей систем и потребителей в снижении рисков безопасности электроэнергии и подготовке к предотвращению и управлению электроэнергетическим кризисом, обеспечении прозрачности и учете требований конкурентного рынка электроэнергии.

План подготовки к чрезвычайным ситуациям на рынке электроэнергии является оперативным рабочим документом национальной комиссии, а также всех субъектов энергетической отрасли. В соответствии с планом, на основании информации оператора системы передачи электроэнергии или Минэнерго, комиссия проверяет риски и констатирует исключительную ситуацию максимум в течение 12 часов. В дальнейшем комиссия берет на себя координацию действий в отрасли, а ее решения являются обязательными и имеют преимущественную силу по отношению к собственным планам электроэнергетических компаний, договорным положениям и нормативным актам в этой области, отмечается в сообщении.

8 августа правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии ввела превентивные меры в связи с риском прекращения поставок российского газа через газораспределительную станцию "Суджа" на границе России и Украины. В связи с введением молдавской стороной превентивных мер, Румыния заявила, что поддержит энергетическую безопасность Молдавии.

Текущие поставки российского газа в Молдавию составляют 5,7 млн кубометров сутки, весь объем газа с декабря 2022 года страна поставляет в Приднестровский регион, который взамен покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье заключен до конца 2024 года.

Газ в Приднестровье по молдавской ГТС поступает через газораспределительную станцию в городе Суджа. В случае возникновения проблем в работе ГРС, Приднестровский регион рискует остаться без газа. Остальная часть Молдавии получает энергоресурс через Румынию, по ветке Яссы-Кишинев. В настоящее время молдавская государственная компания Energocom создала в хранилищах на Украине и в Румынии запасы примерно в 100 млн кубометров, что составляет более 15% годового потребления газа.

По данным Минэнерго, годовое потребление электроэнергии в Молдавии составляет около 4,5 млрд кВт.ч. Пиковая нагрузка энергосистемы Молдавии в период зимнего пика превышает 1 тысячу МВт. К распределительным электрическим сетям подключено почти 1,3 млн конечных потребителей, из них 95% - бытовые потребители, которые получают около 45% от общего объема поставленной электроэнергии.