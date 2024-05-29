В Приднестровье тарифы на газ для населения в 2025 году останутся на уровне 2024 года

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Тарифы на газ для жителей Приднестровья в 2025 году останутся на прежнем уровне, объявило правительство непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Это решение принято при утверждении тарифов на коммунальные услуги в 2025 году.

В соответствии с этим решением, в 2025 году вырастут тарифы на газ, воду и отопление, с учетом "планируемых инфляционных показателей и утвержденного энергобаланса на 2025 год".

"Один из разработанных документов предполагает установить на 2025 год предельные уровни тарифов на услуги газоснабжения, в сфере электроэнергетики, по снабжению тепловой энергией, водоснабжения и водоотведения на уровне экономически обоснованных, которые претерпели изменения в сторону увеличения. Между тем, с целью недопущения роста расходов населения на оплату потребленных коммунальных услуг, в бюджете на 2025 год будет сохранен механизм господдержки граждан. Разница между реальным тарифом и тем, который применяется для населения, ляжет на плечи государства (приднестровского правительства - ИФ)", - сказано в пресс-релизе.

При этом для бюджетных организаций тарифы на газ вырастут на 7,6%, что связано "с ростом стоимости транспортировки природного газа".

"Для промышленных и прочих потребителей увеличение составит до 1% по той же причине. Тогда как для населения приднестровского региона тарифы останутся на уровне 2024 года", - говорится в пресс-релизе.

В приднестровском регионе тариф на газ для населения составляет 0,87 приднестровского рубля за кубометр газа. Лимит на потребление природного газа для жителей многоквартирных домов по-прежнему составляет 8 кубометров в месяц, для жителей частных домов - 400 кубометров. За газ сверх лимита тариф составляет 1,12 приднестровского рубля за кубометр.

В 2024 году тарифы повысились на 3-4%. Примерно такие же тарифы были и в период газового кризиса 2022 года, в то время как цена газа в Молдавии была в 25 раз выше. При этом, тарифы в Приднестровье не зависят от рыночной цены газа. Потребители региона платят за газ по фиксированным тарифам. Все деньги идут на так называемый "газовый счет" и используются на нужды бюджета. При этом долг за газ высчитывается согласно формуле, установленной в договоре между "Молдовагазом" и "Газпромом". Согласно договору, цена меняется ежемесячно. Долг приднестровского региона ведется отдельно. Задолженность приднестровского региона за газ перед "Газпромом" превышает $10 млрд.

Администрация Приднестровья никак не комментирует тот факт, что с 1 января 2025 года могут прекратиться поставки российского газа через территорию Украины, что неизбежно приведет к повышению стоимости транспортировки или поставкам газа из Европы по рыночным ценам.

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов ранее заявил, что правительство страны будет искать решения для обеспечения Приднестровья газом, в случае прекращения транзита через Украину. Об этом он сказал на прошлой неделе в Брюсселе, обсуждая вопросы энергетической безопасности с представителями Европейского энергетического сообщества. Он подчеркнул необходимость сохранения стабильности в Приднестровье в контексте истечения срока действия контракта на транзит российского газов через территорию Украины. Министр заверил, что "правый берег не будет препятствовать поставке российского газа на левый берег Днестра после истечения срока транзитного контракта".

Новый пятилетний контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" вступил в силу с 1 ноября 2021 года. С 1 октября 2022 года "Газпром" сократил суточный объем подачи Молдавии на 30% - до 5,7 млн кубометров газа в сутки. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину.

Молдавия использовала газ от "Газпрома" до 3 декабря 2022 года. С 4 декабря 2022 года Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, которое взамен покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье заключен до конца 2024 года.

Официальный курс на 29 мая - 16,1 приднестровского рубля/$1.