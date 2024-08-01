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Йеменские хуситы пообещали военный ответ Израилю на убийство Хании

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Лидер йеменских повстанцев-хуситов Абдельмалек аль-Хуси в четверг пообещал к военный ответ Израилю на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

"Необходимо дать военный ответ на эти вопиющие преступления, которые являются эскалацией ситуации со стороны израильского врага", - приводит агентство ЭФЭ выдержку из телеобращения аль-Хуси.

По его словам, страны антиизраильского альянса, так называемой "Оси сопротивления", сходятся во мнении о необходимости ответных действий. При этом он не стал вдаваться в подробности, какими могут быть эти действия.

Хания был убит рано утром в среду в Тегеране. ХАМАС обвинил в нападении израильтян. Израиль пока не взял на себя ответственность за убийство. При этом ранее в ХАМАС заявили, что американская сторона наряду с израильской несет ответственность за смерть Хании.

В четверг лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что гибель Хании и командира "Хезболлы" Фуада Шукра означает новый этап конфликта с Израилем на многих фронтах.

Йемен хуситы Израиль ХАМАС Исмаил Хания
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