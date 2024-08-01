Насралла объявил о новой фазе конфликта "Хезболлы" с Израилем

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Гибель главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании и командира движения "Хезболла" Фуада Шукра означает новый этап конфликта с Израилем, заявил на церемонии прощания с Шукром лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. Об этом сообщает The National.

По оценке Насраллы, этими операциями Израиль пересек "красные линии", что знаменует новую фазу "многостороннего конфликта, которая заставит Израиль лить слезы". "Очертания новой фазы сражения зависит от реакции врага", - уточнил при этом Насралла.

Он вновь опроверг причастность "Хезболлы" к обстрелу 27 июля поселка Мадждаль-Шамса на контролируемых Израилем Голанских высотах: тогда от взрыва ракеты погибли 12 детей. Власти Израиля заявляли, что к инциденту имеет отношение Шукр.

"Наше расследование показало, что мы не несем ответственности за инцидент в Мадждаль-Шамсе. Если это были бы мы, мы сознались бы, как делали много раз ранее", - подчеркнул Насралла и в связи с этим назвал удар по Бейруту, когда погиб Шукр, не ответной мерой, а актом агрессии.