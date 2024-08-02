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Главу политбюро ХАМАС Ханию похоронили в Катаре

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию похоронили на кладбище в городе Лусаил к северу от Дохи, сообщает в пятницу "Аль-Джазира".

На церемонии погребения присутствовали официальные лица, члены королевской семьи Катара и члены семьи самого Хании. Также церемонию посетили первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф и глава МИД Турции Хакан Фидан.

На прощание с Ханией вышли тысячи человек. Сначала молитвы над гробом с его телом произнесли в мечети Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб в Дохе, после чего его перевезли в Лусаил.

В связи с присутствием десятков государственных деятелей, в основном из исламских стран на церемонии значительно усилили меры безопасности.

Молитвы по Хании также звучали в пятницу в Индонезии, Турции, Йемене, других странах, а в Пакистане вместе с верующими молитву произнес премьер-министр страны Шахбаз Шариф.

Хания был убит в среду в Тегеране. В ХАМАС обвинили в нападении израильтян. Израиль пока не взял на себя ответственность за убийство Хании. При этом ранее в ХАМАС заявили, что американская сторона наряду с израильской несет ответственность за произошедшее.

Убийство Хании в Тегеране привело к эскалации напряженности между Ираном и Израилем. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился нанести прямой удар по Израилю в ответ на это убийство.

Израиль Иран Катар ХАМАС Исмаил Хания
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