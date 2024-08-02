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Австралия назвала причиной гибели в апреле волонтеров в Газе ошибки израильских военных

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Израильский авиаудар, в результате которого погибли семь сотрудников гуманитарной организации "Всемирная центральная кухня" (World Central Kitchen), стал результатом "серьезных ошибок", сообщают австралийские СМИ со ссылкой на результаты правительственного расследования.

В своем докладе министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что удары ЦАХАЛ по транспортным средствам организации были результатом серьезных нарушений процедур, ошибочной идентификации и ошибок в принятии решений.

"Это согласуется с собственной оценкой ЦАХАЛ о том, что этот "инцидент не должен был произойти" и был "серьезной ошибкой", - говорится в заявлении.

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Она отметила, что Австралия настаивает на том, чтобы Израиль перестроил свою координацию с гуманитарными организациями для защиты гражданского населения и работников гуманитарных организаций.

"Мы сотрудничаем с ООН и международным сообществом, чтобы оказать давление на Израиль и заставить его пересмотреть сотрудничество с гуманитарными организациями, чтобы трагическая гибель Зоми Фрэнком и ее коллег из World Central Kitchen не была напрасной и не повторилась", - заявила Вонг.

По ее мнению, в отношении виновных должны быть приняты соответствующие меры, включая уголовные обвинения.

"Генеральному прокурору Израиля еще предстоит принять решение о дальнейших действиях", - говорится в заявлении Министра.

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"Мы по-прежнему ожидаем прозрачности процесса и решения Генерального военного прокурора", - добавила она.

Семеро сотрудников гуманитарной организации "Всемирная центральная кухня", в том числе гражданка Австралии Фрэнком, погибли в апреле этого года в результате удара ЦАХАЛ в секторе Газа. Среди погибших были граждане нескольких стран, в том числе, Австралии. Этот инцидент вызвал широкий резонанс. Власти Израиля заявили, что солдаты думали, что атакуют бойцов ХАМАС.

Австралия Израиль сектор Газа Всемирная центральная кухня
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