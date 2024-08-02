В Минобороны Армении заявили, что получают консультативную поддержку от США

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Минобороны Армении получает консультативную поддержку со стороны США и других международных партнеров, заявил агентству "Арменпресс" представитель ведомства.

"В рамках реформирования ВС Минобороны Армении получало и получает консультативную поддержку со стороны США и других международных партнеров, которая может быть краткосрочной или долгосрочный", - прокомментировал он сообщение заместителя госсекретаря США Узры Зеи о том, что представитель Пентагона будет служить в Минобороны Армении.

Ранее в американском посольстве в Ереване заявили, что Вашингтон намерен поддержать Ереван в совершенствовании управления сферой безопасности.

"Программа глобальной оборонной реформы Госдепартамента США поддерживает государства-партнеры по всему миру в построении более устойчивых, эффективных и подотчетных институтов безопасности путем предоставления консультативной поддержки стратегического уровня", - сказали агентству "Арменпресс" в американской дипмиссии.

Отвечая на вопрос о том, какие функции будут возложены на представителя армии США в Минобороны Армении, в посольстве сообщили: "Финансирование (деятельности гражданского советника - ИФ) предоставляется Государственным департаментом, и консультант окажет помощь в укреплении оборонных институтов Армении. Консультант будет работать в Армении, имея регулярные рабочие контакты с посольством и министерством обороны".

В посольстве добавили, что "посредством консультативной помощи США намерены оказать поддержку Армении в совершенствовании управления сферой безопасности, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению армяно-американских отношений".

"Отбор гражданского советника завершен, и он приступит к работе позднее в этом году", - отметили в посольстве США в Ереване.