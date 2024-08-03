Блинкен поздравил представителя оппозиции Венесуэлы с успешным участием в выборах

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с Эдмундо Гонсалесом, представлявшим оппозицию на прошедших в воскресенье президентских выборах в Венесуэле, поздравил его с тем, что он, по оценкам оппозиционеров, получил большинство голосов избирателей, сообщил американский госдепартамент.

Это, как говорится в сообщении, "подтверждается активными усилиями демократической оппозиции по обеспечению прозрачного подсчета голосов".

"Госсекретарь приветствовал приверженность венесуэльского народа демократии перед лицом серьезных вызовов и подтвердил приверженность Соединенных Штатов поддержке процесса восстановления демократических норм в Венесуэле", - добавил Блинкен.

Накануне Госдеп распространил заявление Блинкена, в котором говорилось что администрация США признает Гонсалеса победителем выборов.

"Учитывая неопровержимые доказательства, Соединенным Штатам и, самое главное, венесуэльскому народу ясно, что Эдмундо Гонсалес Уррутия набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах в Венесуэле 28 июля", - утверждаюсь в документе.

Американские и европейские законодатели выступили в пятницу с совместным заявлением, в котором пообещали привлечь победившего на выборах президента Венесуэлы Николаса Мадуро к ответственности, если он откажется сложить власть.

"Наши правительства внимательно следят за ситуацией в Венесуэле и будут работать сообща, чтобы привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских избирателей и похитит результаты еще одних выборов", - говорится в заявлении.

Накануне председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо по итогам подсчета 96,87% голосов подтвердил победу Мадуро. Согласно обновленным данным, он набрал 51,95% голосов, Гонсалес - 43,18%.