США признали победителем выборов президента Венесуэлы кандидата от оппозиции

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Администрация США признает кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем состоявшихся в воскресенье президентских выборов в Венесуэле, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

"Учитывая неопровержимые доказательства, Соединенным Штатам и, самое главное, венесуэльскому народу ясно, что Эдмундо Гонсалес Уррутия набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах в Венесуэле 28 июля", - сказано в документе.

В нем утверждается, что при обработке бюллетеней Национальным избирательным советом (НИС) Венесуэлы "были допущены серьезные ошибки, что привело к результату, который не отражает волю венесуэльского народа".

Блинкен отметил, что оппозиция опубликовала более 80% бюллетеней, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле, "эти бюллетени свидетельствуют о том, что Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил большинство голосов на этих выборах с непреодолимым отрывом". В то же время, НИС, "несмотря на неоднократные призывы венесуэльцев и международного сообщества, не опубликовал данные или какие-либо бюллетени".

"Мы поздравляем Эдмундо Гонсалеса Уррутиа с успешной избирательной кампанией. Сейчас венесуэльским партиям пора начать обсуждение уважительного, мирного перехода власти в соответствии с избирательным законодательством Венесуэлы и пожеланиями венесуэльского народа", - заявил глава Госдепартамента. Он добавил, что США "полностью поддерживают процесс восстановления демократических норм в Венесуэле и готовы рассмотреть пути его дальнейшего развития совместно с международными партнерами".

НИС Венесуэлы ранее объявил результаты выборов, согласно которым победу с 51,2% голосов одержал нынешний президент страны Николас Мадуро и провозгласил его президентом. Оппозиционеры считают, что выборы выиграл Гонсалес, набравший, по их данным, 73% голосов.