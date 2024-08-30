Во всех штатах Венесуэлы произошло отключение электричества

Фото: АР/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Во всех штатах Венесуэлы и в Каракасе произошло отключение электричества, министр связи страны Фредди Ньянес назвал причиной сбоя саботаж.

"В 04:30 утра пятницы (11:30 по Москве) мы в очередной раз столкнулись с саботажем на наших электросетях", - написал он в соцсетях.

Энергетики пытаются решить проблему. В столице в сложившихся условиях приняты специальные меры для организации движения наземного транспорта.

Министр отметил, что власти страны "не позволят нарушать мирную и спокойную жизнь граждан Венесуэлы".

В опубликованном позже видеообращении он отметил, что перебои с подачей электроэнергии затронули все 24 штата страны.

Отключение электричества Ньянес связал с действиями противников президента Николаса Мадуро.

В свою очередь, агентство Associated Press напоминает, что в 2019 году в Венесуэле часто происходили отключения электричества, и власти всегда обвиняли в этом своих противников. Тем не менее, эксперты в области энергетики отмечали, что отключения происходили из-за пожаров, которые повреждали линии электропередач, и плохого обслуживания оборудования.

1ес ар

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