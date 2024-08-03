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В течение дня над Курской областью сбито 14 беспилотников ВСУ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил вечером в субботу, что минувшей ночью над регионом было сбито 8 украинских БПЛА, 14 дронов нейтрализовано в течение дня.

"Сегодня ночью силами ПВО в небе над Курской областью было сбито 8 украинских БПЛА. Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 14 украинских дронов", - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

По его словам, в течение дня обстрелам подверглись поселки Теткино, Политотдельский и Новый Путь, села Веселое и Коровяковка, деревня Елизаветовка Глушковского района, хутор Кучеров Беловского района, село Троицкое Кореневского района, село Свердликово Суджанского района. Никто из жителей не пострадал.

Глава региона добавил, что в результате атаки беспилотника в поселке Краснооктябрьский Глушковского района поврежден один частный дом.

"В селе Плехово Суджанского района в результате атаки дрона нарушено энергоснабжение. Ремонтные работы проведут, когда позволит обстановка", - уточнил губернатор.

Курск Теткино Смирнов Елизаветовка Свердликово
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