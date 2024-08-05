Курский губернатор сообщил об обстрелах региона за день

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об обстрелах населенных пунктов и ударах дронов, произошедших в течение понедельника.

В частности, по его данным, не раз обстреливались село Свердликово Суджанского района, поселок Теткино, село Сергеевка и деревня Елизаветовка Глушковского района, поселок Коренево Кореневского района. В Кореневе один человек был ранен в результате взрыва в жилом доме устройства, сброшенного с коптера.

Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе отмечались вблизи пункта пропуска "Суджа", в городе Судже, селах Свердликово и Новоивановка, недалеко от сел Гуево и Гоголевка, деревень Куриловки и Рубанщины, хутора Олешня Суджанского района, поселка Новый Путь и села Веселое Глушковского района, в поселке Коренево и вблизи села Любимовка Кореневского района.

В Свердликове были повреждены три дома и две легковых машины, у деревни Рубанщины повреждения получил комбайн.

Средства радиоэлектронной борьбы в приграничных районах обезвредили за день 41 дрон.