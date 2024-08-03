Обесточено несколько улиц Белгорода

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Мер Белгорода Валентин Демидов сообщил об отключении электроснабжения на ряде улиц.

"На нескольких улицах Харьковской горы произошло отключение электроэнергии из-за технологического нарушения в сетях. Энергетики уже на месте, перезапитывают потребителей по резервным схемам. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено", - написал Демидов с в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что несколько дронов нейтрализовано системой ПВО над Белгородом и Белгородским районом. Над областным центром и прилегающим районом также работала авиация ВКС Вооруженных сил РФ.