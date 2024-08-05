Украина получила от США $3,9 млрд на поддержку бюджета

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Транш от Соединенных Штатов Америки в размере $3,9 млрд поступил в государственный бюджет Украины, прервав паузу с октября 2023 года, когда Киев получил предыдущий пакет помощи от США на $1,15 млрд, говорится в сообщении министерства финансов республики.

"$3,9 млрд - безвозвратная финансовая помощь - являются чрезвычайно важным вкладом в поддержку госбюджета Украины", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Сергея Марченко, который добавил, что эти средства помогут правительству возместить приоритетные расходы социальной и гуманитарной сферы, не увеличивая долговую нагрузку.

В сообщении отмечается, что финансовые ресурсы поступили через проект Всемирного банка (ВБ) "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления на Украине" (Peace in Ukraine).

Уточняется, что финансирование будет направлено на компенсацию заработной платы учителям, сотрудникам служб быстрого реагирования (ГСЧС), работникам государственных органов, а также на первоочередные социальные расходы - выплаты пособий внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям и инвалидам.

Минфин также отмечает, что прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 достигла почти $27 млрд. В текущем году она предусмотрена в размере $7,8 млрд.