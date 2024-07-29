США предоставят Украине военную помощь еще на $1,7 млрд

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - США выделили Украине пакет военной помощи на $200 млн, в который войдут ракеты для ПВО, боеприпасы и противотанковые вооружения из американских запасов, а также использовали $1,5 млрд на приобретение нового оружия для Киева, сообщает Пентагон.

"Сегодня Минобороны США объявляет дополнительную помощь Украине в области безопасности. Она включает (...) пакет помощи на $200 млн для предоставления Украине наиболее необходимого вооружения, в том числе зенитных ракет, боеприпасов для ракетных артиллерийских систем и ствольной артиллерии, а также противотанковых вооружений", - говорится в пресс-релизе.

Более того, США предоставляют Киеву поддержку "с использованием примерно $1,5 млрд из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI)". Этот пакет предусматривает передачу вооружения для усиления противовоздушной обороны, пожарной безопасности и противотанкового вооружения Украины, а также финансирование ремонта и обслуживания ранее переданного вооружения.

USAI предусматривает не поставки уже имеющегося у США на складах оружия, а закупку нового вооружения.

Пентагон уточнил, что в рамках нынешнего пакета помощи Киев получит ракеты для зенитных ракетных комплексов NASAMS и для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для систем ПВО малой и средней дальности, ракеты RIM-7, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, противотанковые гранатометы AT-4.

По подсчетам Пентагона, за время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь более чем на $56,1 млрд.