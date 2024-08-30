Общий объем военной помощи Евросоюза Украине превысил 43 млрд евро

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз оказал военную помощь Украине уже более чем на 43 млрд евро, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

"Сегодня наша военная поддержка превысила 43 млрд - 43,5 млрд", - сказал он на пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД ЕС.

Он уточнил, что если также учитывать помощь в гражданской сфере, итоговые цифры будут намного выше - свыше 100 млрд евро.

"И мы продолжаем поставлять боеприпасы. Сейчас мы выполнили на 65% наш изначальный план передать 1 млн артиллерийских боеприпасов", - сказал Боррель.

Он заверил, что этот процесс ускорился за лето, оборонная промышленность ЕС работает на полных оборотах.