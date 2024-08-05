Поиск

Lufthansa приостановила полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака

Lufthansa приостановила полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака
Фото: Andreas Arnold/picture alliance via Getty Images

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Самолеты немецкого авиаперевозчика Lufthansa до 7 августа будут избегать воздушного пространства Ирана и Ирака в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на заявление компании.

До 7 августа Lufthansa также приостановила полеты в столицу Иордании Амман и иракский город Эрбиль.

Кроме того, концерн Lufthansa Group, в который входят, в частности, авиаперевозчики Swiss International Air Lines, Austrian Airlines и Eurowings, объявил о приостановке рейсов в Тель-Авив, Тегеран и Бейрут до 12 августа.

Ранее Lufthansa отказалась от всех рейсов в Израиль на ближайшее время.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

После этого ряд авиакомпаний стал приостанавливать авиасообщение с регионом.

Lufthansa Ирак Иран Исмаил Хания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные Бангладеш обещают сформировать временное правительство

Секретарь Совбеза РФ Шойгу прибыл в Тегеран

Власти Бангладеш назвали обстановку в стране крайне нестабильной из-за беспорядков

Власти Бангладеш назвали обстановку в стране крайне нестабильной из-за беспорядков

Биткойн падает почти на 11% вслед за другими рисковыми активами

Биткойн падает почти на 11% вслед за другими рисковыми активами

Японский фондовый индекс рухнул на 12,4%, рекордными темпами за 37 лет

Японский фондовый индекс рухнул на 12,4%, рекордными темпами за 37 лет

ЕС ввел санкции против 28 человек из Белоруссии

Ynet сообщил, что власти Израиля впервые изучают вариант с превентивным ударом по Ирану

Нефть Brent подешевела до $76,4 за баррель

Шеф Пентагона заявил о твердой поддержке США права Израиля на самооборону

Шеф Пентагона заявил о твердой поддержке США права Израиля на самооборону

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });