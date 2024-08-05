Lufthansa приостановила полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Самолеты немецкого авиаперевозчика Lufthansa до 7 августа будут избегать воздушного пространства Ирана и Ирака в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на заявление компании.

До 7 августа Lufthansa также приостановила полеты в столицу Иордании Амман и иракский город Эрбиль.

Кроме того, концерн Lufthansa Group, в который входят, в частности, авиаперевозчики Swiss International Air Lines, Austrian Airlines и Eurowings, объявил о приостановке рейсов в Тель-Авив, Тегеран и Бейрут до 12 августа.

Ранее Lufthansa отказалась от всех рейсов в Израиль на ближайшее время.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

После этого ряд авиакомпаний стал приостанавливать авиасообщение с регионом.