Air India отменила все рейсы в Тель-Авив до 8 августа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания Air India в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке отменила все рейсы в Тель-Авив и обратно до 8 августа включительно, сообщается в аккаунте компании в соцсети X.

В Air India попросили прощения у пассажирами, отметив, что для компании их безопасность превыше всего.

Западные СМИ сообщают, что итальянская авиакомпания ITA Airways приостанавливает рейсы в Тель-Авив до 6 августа "в связи с геополитическими событиями на Ближнем Востоке".

Польская LOT отменила несколько рейсов в Израиль и Ливан, пишет The Times of Israel.

Ранее ближайшие рейсы в Израиль отменили еще несколько авиакомпаний, включая американские Delta Air Lines и United Airlines, германскую Lufthansa, австрийскую компанию Austrian Airlines, а также Brussels Airlines.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, а также после удара ВС Израиля по Бейруту, когда был убит командир "Хезболлы" Фуад Шукр. The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство Хании.