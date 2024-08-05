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Организация исламского сотрудничества проведет заседание в связи с гибелью Хании

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Организация исламского сотрудничества (ОИС) 7 августа проведет экстренное заседание в Джидде на уровне глав МИД для обсуждения действий Израиля и убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает сайт ОИС.

"Организация исламского сотрудничества проведет внеочередное заседание Исполнительного комитета открытого состава на уровне глав МИД для обсуждения преступлений Израиля против палестинского народа, в том числе убийства Исмаила Хании... и агрессии против суверенитета Исламской Республики Иран", - сказано в сообщении.

Проведение такого заседания запросил МИД Ирана.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит 31 июля в Тегеране. В ХАМАС обвинили в нападении Израиль. В Израиле пока не взяли на себя ответственность за убийство. The New York Times сообщила, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство Хании.

Али Хаменеи Израиль Иран МИД ХАМАС ОИС
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