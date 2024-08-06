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Президент и вице-президент США проинформированы о нападении на авиабазу в Ираке

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис были проинформированы командой национальной безопасности о событиях на Ближнем Востоке, в частности об ударе по авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке, сообщает Белый дом.

"Брифинг был посвящен угрозам, которые представляют Иран и его ставленники для Израиля и военнослужащих США в регионе. Президент и вице-президент были проинформированы о нападении на авиабазу аль-Асад в Ираке", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что обсуждались шаги США, предпринимаемые для защиты американских сил и реагирования на любое нападение.

Байден и Харрис также сообщили о военных усилиях США по поддержке обороны Израиля в случае нападения на него.

"Они также были проинформированы о продолжающихся дипломатических усилиях по деэскалации региональной напряженности и завершению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что несколько американских военнослужащих получили ранения в результате предполагаемого ракетного обстрела авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке в понедельник.

Нападение произошло на фоне крайне высокой напряженности на Ближнем Востоке, связанной с убийствами на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

Джо Байден Белый дом Камала Харрис США ХАМАС Хезболла
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