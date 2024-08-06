Несколько американских военных получили ранения при обстреле авиабазы в Ираке

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Несколько американских военнослужащих получили ранения в результате предполагаемого ракетного обстрела авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке в понедельник, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя министерства обороны США.

"Мы можем подтвердить, что сегодня по авиабазе Аль-Асад (Ирак) был нанесен, предположительно, ракетный удар по силам США и коалиции", - заявил собеседник телеканала.

"По предварительным данным, несколько американских военнослужащих получили ранения. Персонал базы проводит оценку ущерба после атаки", - отметил он.

Хотя неясно, кто совершил ракетный обстрел в понедельник, официальные лица США давно возлагают ответственность за нападения на войска в Ираке и Сирии на поддерживаемые Ираном группировки ополченцев.

Нападение произошло на фоне крайне высокой напряженности на Ближнем Востоке, связанной с убийствами на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.