Поиск

Несколько американских военных получили ранения при обстреле авиабазы в Ираке

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Несколько американских военнослужащих получили ранения в результате предполагаемого ракетного обстрела авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке в понедельник, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя министерства обороны США.

"Мы можем подтвердить, что сегодня по авиабазе Аль-Асад (Ирак) был нанесен, предположительно, ракетный удар по силам США и коалиции", - заявил собеседник телеканала.

"По предварительным данным, несколько американских военнослужащих получили ранения. Персонал базы проводит оценку ущерба после атаки", - отметил он.

Хотя неясно, кто совершил ракетный обстрел в понедельник, официальные лица США давно возлагают ответственность за нападения на войска в Ираке и Сирии на поддерживаемые Ираном группировки ополченцев.

Нападение произошло на фоне крайне высокой напряженности на Ближнем Востоке, связанной с убийствами на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

США Иран Бейрут Ирак ХАМАС Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВВС Израиля нанесли удар по командующему силами спецназа "Радван" движения "Хезболла"

ВВС Израиля нанесли удар по командующему силами спецназа "Радван" движения "Хезболла"

Музеи Франции подверглись кибератаке вымогателей

Музеи Франции подверглись кибератаке вымогателей

Что произошло за день: понедельник, 5 августа

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Бывшая премьер-министр Бангладеш попросила убежища в Великобритании

Военные Бангладеш обещают сформировать временное правительство

Lufthansa приостановила полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака

Lufthansa приостановила полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака

Секретарь Совбеза РФ Шойгу прибыл в Тегеран

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });