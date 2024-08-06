Йеменские хуситы готовы присоединиться к возможному удару Ирана по Израилю

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Представитель группировки йеменских хуситов "Ансар Аллах" заявил изданию Newsweek, что в ее планы входит участие в ударе по Израилю, который, как предполагается может нанести Иран в ответ за убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании и командира движения "Хезболла" Фуада Шукра в Бейруте.

"Заместитель пресс-секретаря "Ансар Аллах" Насреддин Амер отказался раскрывать подробности участия группировки в готовящемся нападении, но дал понять, что разрабатываются серьезные планы", - пишет Newsweek.

Амер сказал: "В этот период мы склонны мало говорить и много действовать". Он также добавил: "Я хочу, чтобы мир понял это".

Издание, ссылаясь на экспертов и бывших официальных представителей, отмечает, что "поддерживающие Иран члены "Оси сопротивления" (антиизраильский альянс в регионе - ИФ) "Ансар Аллах" и "Хезболла", вероятно, сыграют определенную роль в потенциально неизбежном многоцелевом ударе по Израилю".

Newsweek напоминает, что хуситы "превратились в одну из наиболее активных группировок "Оси сопротивления", которые участвовали в операциях с начала войны в Газе". Группировка регулярно наносит ракетные удары и удары с использованием беспилотников по Израилю и торговым судам в Красном море и Аденском заливе.

Ранее лидер "Ансар-Аллах" Абдула Малик аль-Хути заявил: "Мы приложим все усилия в сотрудничестве с нашими братьями по сопротивлению, чтобы отомстить за мученика Ханию, и всех других мучеников, и за обиды, нанесенные палестинскому народу".

В понедельник команда Белого дома по вопросам национальной безопасности сообщила президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис, что до сих пор неясно, когда Иран и "Хезболла" могут нанести удар по Израилю, пишет портал Аxios ссылаясь на источники.

Белый дом информировал, что "брифинг был посвящен угрозам, которые представляют Иран и его ставленники для Израиля и военнослужащих США в регионе".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.