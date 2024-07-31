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Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлы" при ударе по Бейруту

Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлы" при ударе по Бейруту
Фото: Anadolu via Getty Images

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля подтверждает, что высокопоставленный командир движения "Хезболла" Фуад Шукр был убит в результате израильского авиаудара в столице Ливана Бейруте.

"Сегодня вечером Армия обороны Израиля нанесла целенаправленный удар в Бейруте по Фуаду Шукру, также известному как "Сайид Мухсин", самому высокопоставленному военному командиру "Хезболлы" и главе ее стратегического подразделения", - заявил представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари.

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Армия обороны Израиля утверждает, что Шукр также был старшим военным советником лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

По данным израильских военных, Шукр "отвечал за большинство самых современных вооружений "Хезболлы", включая ракеты с точным наведением, крылатые ракеты, противокорабельные ракеты, ракеты дальнего радиуса действия и беспилотные летательные аппараты", а также за "наращивание сил террористической группировки, планирование и осуществление террористических атак против Государства Израиль".

В свою очередь министр обороны Израиля Йоав Галлант, выразил свою "глубокую признательность армии обороны Израиля".

По его словам, на руках Шукра "кровь многих израильтян".

"Сегодня вечером мы показали, что кровь нашего народа имеет цену, и что для достижения этой цели нет места, недоступного нашим силам", - написал он в социальных сетях.

Тем временем министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате удара Израиля по Бейруту погибли три человека, двое из которых дети. Еще 74 человека получили ранения. Поиски пропавших без вести под завалами продолжаются.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Бейруту, по командиру движения "Хезболла", который, по информации израильских военных, причастен к обстрелу в минувшую субботу поселка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах.

Хроника 07 октября 2023 года – 31 июля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бейрут Израиль Хезболла
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